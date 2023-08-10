Çok Bulutlu 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.08.2023 19:35

Çin'de sel tehlikesi nedeniyle 'kırmızı' alarm verildi

Çin'in kuzeydoğusundaki Heylonciang eyaletinde Khanun Tayfunu'nun etkisiyle artan yağış nedeniyle iki bölgede sel tehlikesine karşı "acil durum" uyarısı yapıldı.

Çin'de sel tehlikesi nedeniyle 'kırmızı' alarm verildi
[Fotograf: Reuters]

Çin'in kuzeydoğusundaki Heylonciang eyalet meteoroloji merkezi, gün içinde Ciamusi iline bağlı Tangyüen ilçesi ile Çitayhı iline bağlı Boli ilçesinde metrekareye düşen yağış miktarının 100 milimetreyi aşmasının beklendiğini bildirdi.

Sel tehlikesi nedeniyle her iki bölgede de "kırmızı alarm" ilan edildi. Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde "kırmızı" en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.

Yağış miktarının 110 milimetreye kadar çıkacağı öngörülüyor

Khanun Tayfunu nedeniyle eyaletin Hıgang, Ciamusi, Şuangyaşan, Cişi ve Mudanciang şehirlerinde yarın akşama kadar metrekareye 40 milimetre ile 80 milimetre arası yağış düşmesi bekleniyor.

Cişi ve Mudanciang'ın bazı bölgelerinde yağış miktarının 110 milimetreye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Kuzeydoğu eyaletlerini yoğun şekilde etkileyen Khanun Tayfunu nedeniyle Heylongciang eyaletini kateden Songhua Nehri'nin bazı bölümlerinde su seviyesi tehlikeli şekilde arttı.

Eyaletteki yağış ve sellerden şimdiye dek 374 bin kişi etkilenirken, 187 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Heylongciang'da 2 Ağustos'tan bu yana şiddetli fırtına ve yağış 6 şehirdeki 37 ilçede sellere yol açtı. Çin'in önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan bölgede 258 bin hektar tarım alanı zarar görürken, 23 bin 708 mesken hasara uğradı, 149 köprü kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
Sel Çin
Sıradaki Haber
ECOWAS, Nijer konulu olağanüstü zirve düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:36
Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında iş birliği
19:06
Kuşların yolculuğu halkayla takip ediliyor
19:39
ECOWAS, Nijer konulu olağanüstü zirve düzenledi
19:33
Dışişleri Bakanı Fidan, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü
18:40
Çin CERES-1 roketiyle 7 uydu fırlattı
18:44
Manisa'da orman yangını
Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamlandı
Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamlandı
FOTO FOKUS
126 yıl önce keşfedilen aspirin, ilacın endüstrileşmesine kapı araladı
126 yıl önce keşfedilen aspirin, ilacın endüstrileşmesine kapı araladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ