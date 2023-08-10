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Dünya
AA 10.08.2023 18:40

Çin CERES-1 roketiyle 7 uydu fırlattı

Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile 7 uyduyu yörüngeye yolladı.

Çin CERES-1 roketiyle 7 uydu fırlattı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Çin ajansı Şinhua'nın haberine göre, aralarında yer gözlem, uzaktan algılama ve iletişim uydularının olduğu uydular, "CERES-1 Y7" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletindeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatılan uydular arasında hiperspektral, kızılötesi ve pankromatik donanımlar içeren yeni nesil gözlem uydusu "Şiguang-1 01"in, doğal kaynakların takibi, tarım, ormancılık, akıllı şehirler ve afet önleme alanlarında kullanılacağı kaydedildi.

Ayrıca yapay zeka tabanlı uzaktan algılama uydusu "WonderJourney-1A", uydu haberleşmesi ile akıllı küresel konumlama hizmetlerini destekleyen "Starpool-1B" uydusu ve 4 adet "Şian Hangtou" optik gözlem uydusu bu grup içinde yörüngeye yollandı.

Uyduların fırlatışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği duyuruldu.

Fırlatış, CERES-1 roketiyle yapılan 7'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla "Galactic Energy" tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatış 7 Kasım 2020'de, bundan önceki son fırlatış ise 22 Temmuz'da yapılmıştı.

19 metre uzunluğunda, 1,4 metre genişliğindeki roket, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer ise "TL-2 Y1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

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Çin Uzay Çalışmaları
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