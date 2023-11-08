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Dünya
AA 08.11.2023 11:59

KKTC Başbakanı Üstel: Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp katliama dönüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı defalarca ateşkes çağrısında bulunduklarını belirterek "Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp bir katliama dönüştü" ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel: Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp katliama dönüştü
[Fotograf: AA]

Üstel, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik bir ayı geçen saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail'in, Gazze kentini bombalayarak savaş ile alakası olmayan sivilleri katlettiğini söyleyen Üstel, İsrail'in savaş hukuku ve ahlakına uymadığını vurguladı.

KKTC'nin defalarca taraflara ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlatan Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kamuoyunun barış çağrılarına duyarsız kaldığını ve İsrail'in katliamlarını izlemekle yetindiğini savundu.

Başbakan Üstel, BM'yi ve Avrupa Birliği'ni (AB) Gazze'deki İsrail saldırganlığına kayıtsız kalmakla eleştirerek şunları dile getirdi:

"Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp bir katliama dönüştü. Bu tamamen bir cinayete dönüştü. Burada hem BM hem de AB oturmuşlar İsrail'in katliamlarını izliyorlar. Tabii biz Gazze'de yaşananlara uzak bir ülke değiliz. 1963'ten 1974'e kadar Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlar yaşandı. Bizim avantajımız arkamızda ana vatanımız ve garantörümüz Türkiye Cumhuriyeti vardı. Filistinliler için böyle bir durum olmaması, onlar katliama uğrarken dünyanın seyirci kalmasına sebep oluyor."

"BM asli vazifesine dönmeli"

KKTC Başbakanı Üstel, Gazze'de İsrail'in saldırganlığına karşı BM'nin ateşkes çağrısı yapamamasını eleştirerek BM'nin asli vazifesinin, dünya genelinde barışı sağlamak, savaşan tarafları uzlaştırmak olduğunu vurguladı.

BM'nin asli görevi dururken tali konularla uğraştığını anlatan Üstel, "BM asli vazifesine dönmeli ve bunu bir an önce yapmalı. Gazze'de ateşkesi sağlamalılar" diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu dile getiren Üstel, hekim, sağlık çalışanı ve hastanede tedavi gören masumların katledilmesini kimsenin mazur göremeyeceğini vurguladı.

Üstel, KKTC'nin ilk günden beri ateşkes ile barış çağrısı yaptığını ve aynı zamanda İsrail'in saldırgan tutumunu kınayarak protesto ettiğini kaydederek "İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bir an önce son bulmasını diliyorum." diye konuştu.

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