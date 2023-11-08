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Dünya
AA 08.11.2023 11:59

Hollanda, ABD'nin Ay'da üs kurma projesini kapsayan Artemis Anlaşması'nı imzaladı

Hollanda, ABD öncülüğünde Ay'da kalıcı üs kurmayı da kapsayan Artemis Anlaşması'nı imzalayan 31'inci ülke oldu.

Hollanda, ABD'nin Ay'da üs kurma projesini kapsayan Artemis Anlaşması'nı imzaladı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda'nın Washington Büyükelçisi Birgitta Tazelaar'ın ev sahipliğinde düzenlenen törende, Hollanda Krallığı adına Hollanda Uzay Ajansı (NSO) Direktörü Harm van de Wetering anlaşmayı imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, Hollanda'nın Artemis Anlaşması'nı imzalayan 31'inci ülke olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yetkilileri Bill Nelson, Pam Melroy ve Ulusal Uzay Konseyi Genel Sekreteri Chirag Parikh'in de imza törenine katıldığı belirtildi.

Artemis Anlaşması

1967 Dış Uzay Anlaşması'na dayanan Artemis Anlaşması, "uzayın sorumlu keşfinin yönetimini geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildirgesi" olarak biliniyor.

Artemis Anlaşması'nın ilkeleri arasında uzay nesnelerinin kaydı, faaliyetlerin çakışmasının önlenmesi, bilimsel verilerin paylaşımı ve acil yardım sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

ABD, aynı anlaşma çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

Anlaşma ilk kez resmi olarak 5 Mayıs 2020'de gündeme gelmişti.

NASA 16 Mayıs 2020'de birçok ülke ile Artemis projesi için ikili anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

ABD Dışişlerine göre Artemis Anlaşması'nın imzacıları arasında ABD ve Fransa'nın yanı sıra Avustralya, Bahreyn, Brezilya, Kanada, Kolombiya, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Lüksemburg, Meksika, Yeni Zelanda, Polonya, Romanya, Singapur, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere yer alıyor.

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