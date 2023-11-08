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Dünya
AA 08.11.2023 11:49

Avustralya'da milyonlarca kişiyi etkileyen internet ve şebeke kesintisi yaşandı

Avustralya'nın ikinci büyük telekomünikasyon şirketi Optus'ta 10 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyen internet ve şebeke kesintisi oldu.

Avustralya'da milyonlarca kişiyi etkileyen internet ve şebeke kesintisi yaşandı

ABC News'in haberine göre, Optus Üst Yöneticisi Kelly Bayer Rosmarin, kesintinin yerel saatle 04.00'da başladığını duyurdu.

Kullanıcılar Optus'u kesintiyle ilgili bilgilendirme yapmamakla eleştirirken Rosmarin, kesintiden saatler sonra yaptığı açıklamada, ekiplerin konuya dair çalışma yürüttüğünü, internet ve şebeke hizmetlerinin düzeltilmeye başlandığını belirtti.

Rosmarin, kesintinin birkaç saat daha sürebileceğine işaret ederek, sorun giderilene kadar aralıksız çalışacaklarını vurguladı.

Kesintiye siber saldırının yol açıp açmadığı henüz bilinmezken Optus'un hizmet dışı kalması nedeniyle ülke genelinde sağlık, ulaşım ve ödeme sistemlerinde aksamalar yaşandı.

Optus, 2022'de 10 milyon müşterisinin bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalınmasıyla gündeme gelmişti.

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