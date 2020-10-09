Başbakan Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan Acil Durum Hastanesi'nin inşaat alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

İnşasına ağustos ayında başlanan hastanenin kısa sürede hizmete girmesi öngörülüyor.

100 yatak ve 24 yoğun bakım kapasitesi

Acil durum hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacak.

Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek.

Hastanenin kendisine ait bir laboratuvarı ve MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi de olacak.