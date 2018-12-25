Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Tufan Erhürman'ın yüksek tansiyon şikayetiyle Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Acil Servisine başvurduğu belirtildi.
Kardiyoloji biriminde rutin kontrolleri yapılan Erhürman'ın değerlerinin normal çıktığı ve kontrol amaçlı hastanede istirahat ettiği aktarıldı.
Erhürman'ın bugün taburcu edilmesi bekleniyor.
Lefkoşa Burhan Nalbantoglu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Erhürman'ın durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı anjiyo yapıldığını söyledi.
Kaynak: AA