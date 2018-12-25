İmad Al Din Al Saftawi, 2000 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai bölgesinden Gazze'ye dönerken, eşine hediye etmek için bir cep telefonu aldı.
Ancak Al Saftawi, Gazze'ye gitmek isterken İsrail tarafından Refah Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.
İsrail tarafından 18 yıl hapishanede tutulan Al Saftawi'nin eşine aldığı cep telefonu da diğer eşyaları ile birlikte hapishane yönetiminde kaldı.
12 Aralık 2018'de İsrail tarafından serbest bırakılan Al Saftawi, hapishane yönetimden cep telefonunu geri aldı.
Al Saftawi'nin kızı Leyn Saftawi, annesine 18 yıl sonra verilen hediyeyi ve yaşanan olayı, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.
جوال النوكيا القديم من عام ٢٠٠٠م شراه ابي لأمي هدية بس ما قدر يهديها اياه لانه انسجن ؛ ضل الجوال ١٨ سنة محفوظ بأمانات السجن ....
امي استلمت هديتها اليوم بسنة ٢٠١٨ مع حرية بابا
Kaynak: Middle East Monitor, TRT Haber