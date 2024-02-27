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Dünya
AA 27.02.2024 06:32

Kızılhaç: Ciddi gıda güvensizliğinin yaşandığı Gazze'de açlık her geçen gün artıyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Gazze'de ciddi bir gıda güvensizliğinin yaşandığını ve bölgedeki açlık riskinin her geçen gün arttığını duyurdu.

Kızılhaç: Ciddi gıda güvensizliğinin yaşandığı Gazze'de açlık her geçen gün artıyor

Chapagain, X sosyal medya platformundan, Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de ciddi bir gıda güvensizliği yaşanıyor" ifadesini kullanan Chapagain, nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin halihazırda acil veya yıkıcı akut gıda güvensizliği koşullarıyla karşı karşıya olması nedeniyle açlık riskinin her geçen gün arttığını vurguladı.

Chapagain, Filistin Kızılayının raporlarına atıfta bulunarak, barınma merkezlerindeki 1 milyondan fazla çocuk ve yaşlının dehidrasyon, sindirim, solunum ve cilt hastalıklarının yanı sıra anemi riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Gazze'deki insanların her gün bu acı gerçekle yüzleştiğine işaret eden Chapagain, hayati önem taşıyan insani yardımların dağıtımını kolaylaştırmak için güvenli ve engelsiz insani erişim çağrısını yineledi.

 

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