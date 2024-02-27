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Dünya
AA 27.02.2024 06:29

Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırını ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump'ın, aynı gün Meksika sınırında bulunan Texas eyaletine ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Biden ve Trump, aynı gün Meksika sınırını ziyaret edecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında, gazetecilere açıklamada bulundu.

Jean-Pierre, Biden'ın Sınır Devriyesi yetkilileri, kolluk kuvvetleri ve yerel liderlerle görüşmek üzere Texas'ın Brownsville kentini perşembe günü ziyaret edeceği ve Cumhuriyetçilere sınır güvenliği konusunda anlaşmaya varmaları yönünde baskı yapacağı bilgisini paylaştı.

"Samimiyetsiz girişim"

Cumhuriyetçi kampanya ekibince yapılan açıklamada da Biden'ın ziyaretinin, daha önceden duyurulan Trump'ın ziyaretiyle aynı güne denk getirilmesinin "samimiyetsiz girişim" olduğu belirtildi.

Biden ve Trump'ın, Texas'ta aynı güne denk gelen ziyaretlerinin, 2024 başkanlık seçimlerine giden süreçte, "Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında sınır güvenliği üzerinden oy toplama yarışının kızışacağı" şeklinde yorumlandı.

"Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatacağız"

Biden'ın gezi planının açıklanmasının ardından Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da, düzensiz göçmenlerin ABD'de karıştığı bazı suçlara işaret ederek, "Başkanınız olduğumda, derhal sınırı kapatıp istilayı durduracağız ve ilk günden, yasa dışı göçmen suçlulara yönelik Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatacağız" paylaşımında bulundu.

Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Trump'ın kampanya ekibi, önceden eski Başkan'ın 29 Şubat Perşembe günü Meksika'dan en yoğun düzensiz göçmen girişinin yaşandığı Eagle Pass kentine ziyarette bulunacağı bilgisini paylaşmıştı.

Sınır güvenliği tartışması devam ediyor

ABD Kongresinde, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki sınır güvenliği konusu özellikle bütçe tasarılarında sürecin tıkanmasına neden oluyor.

2024 mali yılı bütçesi, yeterince sınır güvenliğine para ayrılmadığı gerekçesiyle Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler tarafından reddediliyor ve ülke bu yüzden, 1 Ekim 2023'ten bu yana geçici bütçelerle idare ediliyor.

ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyeleri, Ukrayna ve İsrail'e yapılacak yardımları da kapsayan yaklaşık 95 milyar dolarlık dış yardım paketini benzer gerekçelerle onaylamamak için diretiyor.

Ülkede yapılan bazı anketlerde, Amerikalı seçmenin yasa dışı göçü "ciddi sorun" olarak gördüğü, güvenlik ve ekonomi gibi konularda Trump'a Biden'dan daha çok güvendiği kaydediliyor.

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