Kızıldeniz'de tehlike arz eden Safer tankerindeki petrolün yarısından fazlası tahliye edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gresley, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Gresley, Safer’deki petrolün yarısından fazlasının son yedi gün içinde (Yemen isimli) yedek tankere aktarıldığını belirtti.

İnsani Yardım Koordinatörü Gresley, BM'nin, bu aşamaya gelindiği için mali katkıda bulunanlara, teknik uzmanlara ve Yemenli ortaklara teşekkür ettiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, dün yaptığı açıklamada, Safer’den düne kadar 360 bin varil petrolün Yemen isimli tankere aktarıldığını belirtmişti.

Bunun Safer’deki petrolün üçte birine tekabül ettiğini ifade eden Steiner, tehlike arz eden tankerdeki petrolün tahliyesine kararlılıkla devam edildiğinin altını çizmişti.

Safer petrol tankeri

Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükümetine bağlı şirkete ait Safer petrol tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrol Kızıldeniz'e dökülme riski taşıyordu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinatörü David Gressly, geçen yıl petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini belirtmişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.

Çevre felaketine neden olacağı uyarısında bulunulan tankerdeki 1 milyon varilden fazla petrolün tahliyesine 25 Temmuz'da başlanmıştı.