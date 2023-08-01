Yunanistan’da Batı Nil Virüsü vakalarında artış yaşandı

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yayımladığı rapora göre, son bir hafta içinde ülkede Batı Nil Virüsü nedeniyle 8 hasta tedavi altına alındı.

Böylece, 2023 başından bu yana tedavi edilen Batı Nil Virüsü vakası sayısı 11'e yükseldi, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

Batı Nil Virüsü

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.