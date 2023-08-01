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Dünya
AA 01.08.2023 22:13

Yunanistan'da temmuzun ikinci yarısında 470 bin dönüm ormanlık alan yandı

Yunanistan'da 15-31 Temmuz'da çıkan 7 büyük orman yangınında toplam 470 bin dönüm alanın yandığı duyuruldu.

Yunanistan'da temmuzun ikinci yarısında 470 bin dönüm ormanlık alan yandı
[Fotograf: AP]

Yunanistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, temmuzda görülen rekor sıcaklıkların dışında, atmosferdeki nem oranının düşüklüğü de orman yangınlarını körükleyici nedenlerden oldu.

Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde Kerkira Adası, Aigio, Dervenoxoria, Kuvara, Karistos, Nea Aghialos ve Rodos Adası'nda çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül oldu.

Yunanistan'da yıl başından bu yana yanan ormanlık alan 550 bin dönüme ulaştı.

Ülkede yıllık ortalama 435 bin dönüm civarında ormanlık alanın yandığı belirtiliyor.

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