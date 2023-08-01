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Dünya
AA 01.08.2023 21:59

Endonezya, "yumrulu deri hastalığı" nedeniyle Avustralya'dan büyükbaş ithalatını durdurdu

Endonezya, Avustralya'daki tesislerden ithal edilen büyükbaş hayvanların 13'ünde "yumrulu deri hastalığı" tespit edilmesi üzerine 4 tesisten ithalatı askıya aldı.

Endonezya, "yumrulu deri hastalığı" nedeniyle Avustralya'dan büyükbaş ithalatını durdurdu
[Fotograf: AA]

Yetkililer, Endonezya'ya ihracat yapma yetkisi olan 60 Avustralya tesisinin 4'ünden ithal edilen hayvanların bazılarında yumrulu deri hastalığı görüldüğünü açıkladı.

Başkent Cakarta'daki Tanjung Priok Limanı'nda hayvanlara uygulanan yasal karantina süresinde 13 hayvanda hastalığa rastlandığı ifade edildi.

Yetkililer, denetimler devam ederken ithalatın 60 gün boyunca duracağını ve 60 kilometre uzaklıktaki diğer tesislerin de inceleneceğini bildirdi.

Deri hastalığının tespit edilmemesi halinde ticaretin devam edeceği kaydedildi.

Avustralya Tarım Bakanlığı ise söz konusu hayvanların Endonezya standartlarına uygun olup olmadığı konusunda Endonezyalı mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

"Yumrulu deri hastalığı"

Virüs, ineklerde süt üretimini azaltıyor. Bunun yanı sıra virüs, büyükbaş hayvanların kilo kaybetmesine ve doğum sorunları yaşamasına neden olduğu için ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Rahatsızlık, büyükbaş hayvanların ateşlenmesine ve derilerinin üzerinde topaklar oluşmasına neden oluyor.

İlk olarak 1929'da Afrika kıtasında görülen söz konusu hastalık, daha sonra dünyanın başka bölgelerine de yayıldı ve 2019'da Asya kıtasında görülmeye başladı.

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