Sokolov'un 24 yaşındaki Yeşçenko'yu öldürdüğü ve yasa dışı silah bulundurduğu gerekçesiyle St. Petersburg kentindeki Oktyabrskiy Bölge Mahkemesinde yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.

Mahkeme tarafından suçlu bulunan Sokolov, 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sokolov, Kasım 2019'da Yeşçenko'yu aralarında geçen tartışmanın ardından öldürmüş, cesedini parçalara ayırmıştı.

Kız arkadaşının parçalarını St. Petersburg'daki nehre atan Sokolov, yakalanmasının ardından suçunu kabul etmişti.

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Tarih Enstitüsü öğretim üyesi ve dünyanın sayılı Napolyon uzmanlarından biri olarak gösterilen Sokolov'a Fransa'nın en yüksek düzeyli nişanı "Legion d'honneur" verilmişti.