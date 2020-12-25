Komite, İsrail güçlerinin geçtiğimiz hafta gazeteci Leys Cear'ı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan evinde gözaltına aldığını duyurdu.

Gazeteci Leys Cear’la birlikte İsrail hapishanelerindeki Filistinli gazetecilerin sayısı 26'ya yükseldi.

Komite Başkanı Salih el-Mısri, işgal güçlerinin gazetecileri kasıtlı olarak tutukladığını ve dünyadan gerçekleri saklamak için duruşmaları uzatıp ertelediğini söyledi.

Filistinli gazetecilere yönelik sistematik saldırıya tepki çağrısı

Salih el-Mısri tutuklamaların yasa ve anlaşmalara aykırı olduğunu vurguladı:

"İşgal güçleri, düşünce ve ifade özgürlüğünün korunmasını güvence altına alan uluslararası yasa ve anlaşmalara rağmen, Filistinli gazetecilere ve Filistin medyasına kasıtlı ihlallerini sürdürüyor."

Mısri, uluslararası basın kuruluşlarına İsrail'in Filistinli gazetecilere olan saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

