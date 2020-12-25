İngiltere’nin Doğu Yorkshire sahiline vuran 10 İspermeçet balinası bölgede paniğe neden oldu. Balinaları fark eden kent sakinleri durumu, İngiltere Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma birimine bildirdi.

Bir çok kişi gördükleri dev balinalar karşısında şaşkın olduğunu ifade etti. Olay yerine gelen ekipler, yaralı İspermeçet türü dev balinaları tedavi altına aldı.

Ağırlıkları 80 ton

İngiltere Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma Birimi Sözcüsü, 20'şer metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaki balinaların, Tunstall yakınlarında mahsur kaldığını ve yaralı vaziyette olan 10 balinadan 1'inin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, balinaları kurtarma şartlarının zor olduğunu belirterek, tedavi için güvenli ve etkili yöntemler olmadığını kaydetti. Balinaların normalde derin sularda yaşadıkları ve yiyecek aramak için sığ sahillere geldiği belirtildi.

