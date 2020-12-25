Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya'da ertelenen genel seçimler 5 Haziran 2021'de yapılacak
[Harita: TRT Haber]
Etiyopya Ulusal Seçim Komisyonu (NEBE), yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında ertelenen genel seçimlerin 5 Haziran 2021'de yapılacağını açıkladı.
Yerel basındaki habere göre, NEBE'den yapılan açıklamada, siyasi partilerle yapılan istişareler sonrası bu kararın alındığı bildirildi.
Ertelenen genel seçimlerin 5 Haziran'da yapılacağı ifade edilen açıklamada, ülkenin şartlarına göre bu tarihin değişebileceğine aktarıldı.
Açıklamada, seçim sonuçlarının ise 6-28 Haziran'da duyurulabileceği belirtildi.
Salgın nedeniyle ertelenmişti
Etiyopya'da, COVID-19 salgını nedeniyle ağustosta yapılması planlanan seçimler ertelenmişti.
Bazı muhalefet partileri, seçim yapılmaması dolayısıyla hükümete iktidarı paylaşma çağrısında bulunmuştu.
İki kanatlı meclis yapısına sahip ülkede Federal Mecliste 112, Halkın Temsilcileri Meclisinde 547 sandalye bulunuyor.
Etiketler: Etiyopya
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