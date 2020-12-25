Fransız medyası Türkiye'nin son dönemdeki faaliyetlerini yakından izliyor.

Şimdi de Ankara'nın Kuzey Afrika'daki etkinliğine dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

Fransız AFP ajansının "Türkiye Mağrib'de nüfuzunu artırıyor" başlıklı yazısına, birçok medya kuruluşunda yer verildi.

Türkiye'nin; Cezayir, Libya, Tunus ve Fas gibi ülkeler ile ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirdiğine vurgu yapıldı. Bu ülkelere yatırımlarının giderek arttığı belirtildi.

Bin 200'den fazla Türk şirketinin Cezayir'de mağaza açtığı ve Türkiye'nin Cezayir'in en çok ithalat yaptığı üçüncü ülke haline geldiğine dikkat çekildi.

Türk dizilerine dikkat çekildi

Türk dizilerinin de eski Osmanlı toprakları olan bu ülkelerle ilişkileri yeniden inşa ettiğine işaret edildi.

Uzmanların, Türkiye'nin Müslümanların sesi olduğu ve koruyucusu rolünü üstlendiği değerlendirmesi de yazıda yer aldı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski sömürge güçleriyle karşı karşıya gelerek Kuzey Afrika'da ve daha birçok yerde Müslümanların saygısını kazandı" ifadeleri kullanıldı.

Libya da takip ediliyor

Libya'da yaşananlar da uzun süredir Fransız medyasının radarında.

Haberde, Türkiye'nin meşru hükümete desteği ve insansız hava araçlarının büyük etkisiyle çatışmaların kazanıldığı dile getirildi.

Türkiye'nin askeri olarak da bölgede önemli bir güç haline geldiği anımsatıldı.