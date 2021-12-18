Etkinliğe Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ev sahipliği yaptı.

Başkonsolos Reyhan Özgür, etkinlikte yaptığı konuşmada, 60. kuruluş yılını kutlayan Kırım Türkleri Amerikan Derneğini tebrik etti.

Kırım Türklerinin her zaman Türk Amerikan toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Özgür, Türkiye'nin Kırım Türklerini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Kırım'ın uluslararası hukuku ihlal eden yasa dışı ilhakının üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatan Özgür, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğinin sürdüğünü vurguladı.

Özgür, ''İlk günden beri Türkiye, Kırım ve Donbas'ta Ukrayna'nın yanında yer almıştır'' dedi.

Etkinliğe katılan Ukrayna'nın New York Başkonsolosu Oleksii Holubov da Kırım Türklerinin 60 yıl önce eski Sovyetler Birliği'nden kaçarak ABD'ye mülteci olarak geldiklerini söyledi.

Rusya'nın Kırım'da hala insan hakları ihlalleri işlediğini belirten Holubov, Ukrayna'nın Kırım'ı topraklarına döndürmek için mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Kırım Türkleri Amerikan Derneği Başkanı Nariman Asanov, etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye'nin New York Başkonsolosluğuna teşekkür etti.

Etkinlikte Kırım Türklerine ait müzikler çalındı ve geleneksel dans gösterileri düzenlendi.