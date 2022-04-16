Kırgızistan’da ve Manas Üniversitesi'nde bir ilk olarak gerçekleştirilen Sokak İftarı’nda 1500 kişi ramazanın bereketini paylaştı.

Sokak iftarı'nın başında Kur'an-ı Kerim okundu. İftar, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin Tasavvuf Musikisi Konseri ile taçlandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Üniversite Medya Merkezi MEDIAMANAS etkinliği canlı yayınlarla Kırgızistan geneline taşıdı.

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği ile birlikte düzenlenen Cengiz Aytmatov Kampüsü’ndeki programa; T.C. Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu, Kırgızistan milletvekilleri, bakanlıkların temsilcileri, diplomatlar, Türk ve Kırgız kurumlarının ve kuruluşlarının yöneticileri, iş insanları, sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Manas Üniversitesi’nin farkı

Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan, düzenlenen organizasyonla ilgili şunları söyledi:

"Öğrencilerimizle birlikte Sayın Rektörümüz çok güzel bir düzenleme yapmış. Çok güzel bir sokak iftarı oluyor. Kırgız milletvekilleri çok heyecanlandılar ortamı görünce. Böyle bir ortam şimdiye kadar Bişkek’te herhangi bir üniversitede olmadı. Manas Üniversitemizin farkı da bu. Onun için Manas Üniversitemizi de öğrencilerimizi de tebrik ediyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz. Ramazan Ayı’nın bereketi, sağlığı, mutluluğu hepimizin üzerine olsun inşallah. Böylece Ramazan Ayı’nı burada çok sevinçle, öğrencilerle beraber kutluyoruz.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

"İlk defa böyle bir organizasyon yapılıyor"

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu’nun genel bir geleneği olan sokak iftarlarını Manas Üniversitemize taşımayı arzu ettik. ‘Veren el, alan elden üstündür.’ prensibiyle üniversitemiz öğrencileriyle toplu olarak bir iftar yemeği tertipledik. Burada amacımız; hocalarımız, Kırgızistan’daki üst düzey bürokratlar, milletvekilleri ve bakanlar ile öğrencilerimizi buluşturmak, aynı sofradan birlikte yemelerini sağlamak, kardeşlik duygusunu geliştirmek ve üniversitemizin farklılığını ortaya koyabilmektir. Bildiğim kadarıyla ilk defa böyle bir organizasyon yapılıyor. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıl buna devam edeceğiz. Belki bir Bişkek Caddesi'nde bunu hayata geçireceğiz; ama bugün ilkini yapıyoruz. Umut ediyorum ki öğrencilerimiz de mutlu olacaklar, bizler de mutlu olacağız. Manas; kardeşlik duygusunun, dürüstlüğün, çalışkanlığın bir göstergesi. Bunun en güzel örneğini hep birlikte bir Manas ailesi olma duygusu etrafında yaşıyoruz. Ramazan tabiiki bizim kutsalımız. Ramazan’da böyle bir etkinliğimizin olması bizi ayrıca mutlu ediyor.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yenilikçi yönünü bir kez daha gösterdi"

Rektör Vekili Asılbek Kulmırzayev ise konuşmasında şunları aktardı:

“On iki ayın sultanı Ramazan Ayı’nda, Manas ailesi olarak Sokak İftarı etkinliğimize ev sahipliği yapıyoruz. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen her Manaslı’ya çok teşekkür ederim. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun, ailelerinize huzur ve mutluluk getirsin.”

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kırgızistanlı milletvekilleri, faaliyetleriyle Kırgızistan’a büyük faydalar sağlayan, gençleri geniş imkânlar ve çağdaş eğitim sistemiyle en iyi şekilde yetiştiren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin yenilikçi yönünü bir kez daha gösterdiğini, Kırgızistan’da bir üniversitede ilk kez düzenlenen böyle bir iftar programının kendilerini çok heyecanlandırdığını, Manas Üniversitesi’nin Kırgızistan’da bulunmasından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Öğrenciler ise Sokak İftarı’nın kendilerini çok mutlu ettiğini, organizasyonu el ve gönül birliği ile yaptıklarını, Manaslı olmaktan bir kez daha gurur duyduklarını söylediler.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sokak İftarı’nın ardından öğrencilerin verdikleri tasavvuf müziği konseriyle program sona erdi.