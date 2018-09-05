Kırgızistan'da Uluslararası Etno Kültür Festivali başladı

Issık Göl Bölgesi'nin Bosteri köyündeki Nomad Amfi Tiyatro'da gerçekleşen festivalin açılışını Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev yaptı.

"Kültürlerin eşsizliğini korumak zorundayız"

Uluslararası Etno Kültür Festivali'nin açılışında konuşan Başbakan Abılgaziyev, "Uluslararası Etno Kültür Festivali, 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın bir ayağıdır. Oyunlar sayesinde küreselleşme çağında etno-kültürel, dünyanın göçebe halklarının ve etnograflarının etno-kültürel geleneklerinin uluslararası düzeyde gelişmesini, yaygınlaştırılmasını ve tanıtılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Muhammedkalıy Abılgaziyev, yüksek teknoloji ve küresel bilimsel başarıların yaşandığı günümüzde kültürlerin eşsizliğini korumak zorunda olduklarını vurguladı.

"2018'in en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor"

Kırgızistan'da 2 gündür süren oyunların dünyada 2018'in en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer aldığını belirten Abılgaziyev, şunları söyledi:

"Oyunlarda, Güney Amerikalılar, Vikingler, Moğollar, Çinliler, Araplar, Japonlar ve Türk dili konuşan halklar birbirlerini tamamlıyor. Bunun içindir ki bu oyunların cömert Manas kahramanı ve dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un topraklarında yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Konukların, Kırgız halkıyla paylaşımlarını, buranın bozulmamış doğasını ve Issık Gölü ile oluşacak en iyi hatıralarını evine götürmesini istiyoruz."

Başbakan Abılgaziyev, Dünya Göçebe Oyunları sayesinde Kırgızistan halkının, topraklarının, tabiatının, göreneklerinin, örf ve adetlerinin ve milli özelliklerinin dünyaya en iyi şekilde tanıtılma fırsatını yakaladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Kırgız komuzu (geleneksel Kırgız çalgısı) aşığı ve oyunlara katılan halkların sanatçı temsilcileri tarafından kadim Türk müzik aletlerinden ağız kopuzu icra edildi.

350 yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak

Nomad Anfi Tiyatro'da 3 gün boyunca her akşam düzenlecek etno festivalde 350 yerli ve yabancı sanatçı, "Etno dans", "Etno moda", "Etno pazar", "Etno evi", "hikaye, efsane anlatımı" gibi alanlarda sahne alacak.

Anadolu Ajansı ve TRT'nin medya ortağı olduğu 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY), Kırgızistan GSM şirketi MEGAKOM ve Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold üstlenirken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da bu organizasyona destek veriyor.

Kaynak: AA