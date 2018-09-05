Katalan liderden "sokakları doldurun" çağrısı

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra, Barselona'da yaptığı "Bizim An" başlıklı konuşmada, merkezi hükümetle Katalonya'nın geleceğine ilişkin görüşmelere katılmaya hazır olduğunu ve şiddeti reddettiğini söyledi.

Başbakan Pedro Sanchez'in "pekiştirilmiş bir özerkliğin oylanacağı referandum" önerisini yetersiz bulan Torra, "Sadece üzerinde mutabık kalınmış, bağlayıcı ve uluslararası tanınırlığı olan bir bağımsızlık referandumu sorunu çözer." dedi.

Torra, geri adım atmadıklarının ve hiçbir şeyden vazgeçmediklerinin altını çizerek, "Açık bir hedefimiz var. O da cumhuriyet şeklinde bağımsız Katalonya devleti." diye konuştu.

"Ya özgürlük ya özgürlük"

Ayrılıkçıları, gelecek haftalarda yapılması planlanan halk toplantılarına yoğun katılım sağlamaya ve sokakları doldurmaya çağıran Torra, kalabalıkların İspanyol hükümetinin bölgeye kendi kaderini tayin hakkı vermesine yardımcı olacağını söyledi.

Bağımsızlık girişimleri nedeniyle yargılanan Katalan siyasetçi ya da sivil toplum liderleri hakkında beraat hariç hiçbir kararı kabul etmeyeceklerini vurgulayan Torra, "Ya özgürlük ya özgürlük." ifadesini kullandı.

Süreç

Katalonya, diktatör Francisco Franco'nun ölümünden 3 yıl sonra yapılan 1978 Anayasası çerçevesinde özerk olmuş, 2006'da ise yasal bir değişiklikle daha fazla yetki elde etmişti.

İspanya Anayasa Mahkemesi, 2010'da yasal değişikliğin İspanyolca yerine Katalancaya öncelik veren ve bölgeyi bir ulus olarak tanımlayan maddelerini iptal edince bağımsızlık tartışmaları alevlenmişti.

Geçen sene 1 Ekim'de yapılan ve İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumunun ardından yerel parlamento 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine merkezi hükümet, yerel yönetimi görevden almış, bölgeyi doğrudan idare etmeye başlamış ve mahkemeler de bazı yöneticilerin tutuklanmasına karar vermişti. 21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış ve bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu.

Son olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya'ya daha fazla özerklik verilmesi konusunda referandum yapılmasını önerirken, ayrılıkçıların talep ettiği bağımsızlık referandumuna karşı çıkmıştı.

Hakkında tutuklama kararı bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont, kaçtığı Belçika'da yaşamayı sürdürürken bölge ve merkezi hükümetleri arasında gerilim devam ediyor.

Kaynak: AA