Başkent Bişkek'te okulların 1, 5, 9 ve 11. sınıflarının yüz yüze eğitime geçmesine izin verildi. Bugün okullarda yaklaşık 53 bin öğrenci ders başı yaptı.

Öğrenciler, derslere ateş ölçümü yapılarak alındı.

Sınıflarda öğrenciler, aralarına birer boşluk bırakılarak oturtuldu.

[Kırgızistan'da bir sınıf | Fotoğraf: AA]

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev de başkentte bir liseyi ziyaret etti.

Toplam 97 okul ve 87 kreşin eğitim hizmeti verdiği Bişkek’te 7 bin 200 öğretmen ve 1370 kreş eğitimcisi görev yapıyor.

Ülke genelinde yüz yüze eğitim süreci kasım ayında kısmen başlamıştı.

Aşılanma sürecinin başlamadığı Kırgızistan'da tespit edilen günlük COVID-19 vaka sayısı son bir ay içinde 100’ün altına indi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün 90 yeni vaka tespit edildi, 145 hasta iyileşti, virüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başladığı 18 Mart'tan bu yana, 83 bin 268 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 79 bin 249 hasta taburcu edildi ve bin 390 kişi öldü.