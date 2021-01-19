Kırgızistan'da okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak başladı
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ara verilen yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı.
Başkent Bişkek'te okulların 1, 5, 9 ve 11. sınıflarının yüz yüze eğitime geçmesine izin verildi. Bugün okullarda yaklaşık 53 bin öğrenci ders başı yaptı.
Öğrenciler, derslere ateş ölçümü yapılarak alındı.
Sınıflarda öğrenciler, aralarına birer boşluk bırakılarak oturtuldu.
Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev de başkentte bir liseyi ziyaret etti.
Toplam 97 okul ve 87 kreşin eğitim hizmeti verdiği Bişkek’te 7 bin 200 öğretmen ve 1370 kreş eğitimcisi görev yapıyor.
Ülke genelinde yüz yüze eğitim süreci kasım ayında kısmen başlamıştı.
Aşılanma sürecinin başlamadığı Kırgızistan'da tespit edilen günlük COVID-19 vaka sayısı son bir ay içinde 100’ün altına indi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün 90 yeni vaka tespit edildi, 145 hasta iyileşti, virüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.
Salgının başladığı 18 Mart'tan bu yana, 83 bin 268 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 79 bin 249 hasta taburcu edildi ve bin 390 kişi öldü.
- 16:19
- 16:11
- 15:52
- 16:01
- 16:08