Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında düzenlenen törende, Kırgızistan Küçük Hidroelektrik Santralleri (Çakan HES) Kurumu Genel Müdürü Nurlan Sadıkov ve Çin Ulusal Makine Sanayi Şirketi Başkan Yardımcısı Zheng Hansong, 21 megavat kapasiteli küçük hidroelektrik santralinin inşaatını öngören sözleşmeye imza attı.

Küçük hidroelektrik santrali, ülkenin kuzeyindeki Çuy Vadisi'nde 120 bin hektarlık arazi sulama kaynağı olan "Orto-Tokoy" barajında inşa edilecek.