Fransız basınındaki haberlere göre, 1932'de ülkenin Besancon kentinde dünyaya gelen Lorius, 21 Mart'ta Fransa'da hayatını kaybetti.

Lorius, eğitim aldığı Besancon Üniversitesi'nin duvarında 1955'te gördüğü ilan üzerine 2 yıl sonra Antarktika'ya gitti.

Modern iklim biliminin önde gelen isimlerinden Lorius, 20'den fazla kez gittiği Antarktika ve Grönland'de çalışmalarda bulundu.

Lorius, Antarktika'daki buz çekirdeklerinde sera gazı konsantrasyonlarını analiz ederek yeryüzündeki iklim değişikliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan çalışmalara imza attı.

Sera gazı salımı ile iklim değişikliği arasındaki bağı ortaya koyan ilk isimler arasında yer alan Lorius, 2008'de Japon menşeli vakıf Asahi Glass Foundation'ın "Mavi Dünya" ödülüne ve iklim değişikliğinin anlaşılması için katkılarından ötürü 2017'de Franklin Enstitüsü'nün "Bower" ödülüne layık görüldü.