Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da son 20 yıldaki orman yangınlarında yaklaşık 3 milyon dönüm zarar gördü
[Fotograf: AFP]
Yunanistan'da son 20 yılda çıkan 10 büyük orman yangınında 3 milyon dönüme yakın alanın zarar gördüğü açıklandı.
Yunanistan Meteoroloji Dairesine bağlı "FLAME" ekibinin uydu verilerinden derlediği analizde, 2003-2022 döneminde yaşanan 10 büyük yangında 2 milyon 800 bin dönümün üzerinde alanın etkilendiği belirtildi.
"Gün başına yanan alan" kriteriyle analizde sıralanan 10 büyük yangının yayılma hızının son derece büyük olduğu kaydedildi.
Günde 250 bin dönüm alanın zarar görmesi nedeniyle "en hızlı yayılan yangının" 2007'de Arkadia'da çıkan olduğu belirtilen analizde, en büyük 10 yangından 6'sının Mora Yarımadası'nda gerçekleştiğine dikkat çekildi.
Etiketler: Yunanistan
Son Haberler
- 15:40
- 15:39
- 15:42
- 15:25
- 15:19
Sıradaki Haber
Kremlin: Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturma şeffaf ve kapsayıcı olmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz