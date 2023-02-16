Kırgızistan Din İşleri Devlet Komisyonu Başkanı Toygonbay Abdıkarov, Kırgızistan Müftü Yardımcısı Samidin Atabayev ve Bişkek Müftüsü Şakir Mamatov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğe taziye ziyaretinde bulundu.

Depremlerde ölen ve yaralananlar için dua edilen görüşmede, Kırgız din görevlileri, ülke genelindeki camilerde 16 milyon 417 bin 294 som (3 milyon 667 bin TL) nakdi yardım toplanarak hükümetin açtığı hesaba yatırıldığı bilgisini paylaştı.

Ayrıca, kardeş Türk halkına manevi destek olarak cami ve medreselerde 46 bin 260 hatim okunduğu ve 4444 kez salavat getirildiği aktarıldı.

Büyükelçiliğe nakdi ve ayni yardımlar sürüyor

Kırgızistan'daki Alyans Döviz Büroları Birliği yetkilileri, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'a 24 bin 444 dolar nakdi yardımı teslim etti.

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bişkek Program Ofisi Başkanı Aleksey Rogov, ofis çalışanlarının topladığı 79 adet battaniyeyi Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine getirdi.

Kırgızistan Egemendik Türkiye Mezunlar Derneği ve Avrasya İş Kulübü de 14 bin 117 dolar nakdi yardım ve deprem bölgesine 7 bin dolar değerinde jeneratör gönderdi.

Maliye Bakanlığının hesabına 309 bin 422 dolar nakdi yardım yattı

Kırgızistan hükümetinin Türkiye'deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyaları da devam ediyor.

Kırgızistan Halklar Asamblesi bünyesindeki 30 derneğin ve diğer sivil toplum örgütlerinin yardım toplama çabaları sürüyor.

Maliye Bakanlığı, Türkiye'deki depremzedeler için açılan banka hesabına 16 Şubat'a kadar 309 bin 422 dolar nakdi yardım gönderildiği bilgisini paylaştı.

Ahıska Türkleri 42 bin dolar nakdi yardımı bankaya yatırdı

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinden Türklerin yoğun yaşadıkları köylerde 42 bin dolar nakdi yardım toplanarak banka hesabına yatırıldığı bildirildi. Derneğin yardım çalışmaları kapsamında Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine ilk etapta 100 battaniye, kışlık kıyafet, çorap, ayakkabı ve bere teslim ettiği öğrenildi.

Kant kentindeki Azeri Camisi cemaati de 1705 dolar nakdi yardım toplayarak Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin banka hesabına yatırdı.