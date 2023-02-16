Duma'da düzenlenen oturumda, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili karar görüşüldü.

Milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edilen kararda, "Rusya Devlet Duması milletvekilleri, bu uluslararası terör eylemi hakkında soruşturma başlatma, canavarca yapılan sabotajı hukuk açısından değerlendirme, Avrasya'nın güvenliğini tehlikeye atan bu eylemin emrini verenleri ve faillerini adalete teslim etme teklifiyle BMGK'ye başvuruyor." ifadesine yer verildi.

Söz konusu patlamaların arkasında ABD'nin olduğu iddia edilen kararda, "ABD'nin dünya üzerinde jeopolitik hegemonya kurmayı, ekonomi alanında da üstünlük sağlamayı arzuladığı ve bunun ABD yönetimini, teröristler ve savaş suçluları ile aynı seviyeye getirdiği" kaydedildi.

Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntılar

Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı. Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.