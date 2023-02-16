Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'li Lockheed Martin ile Raytheon'un iştiraki Füze ve Savunma şirketlerinin "güvenilmez kuruluşlar listesi"ne alındığını açıkladı.

Bu şirketlerin Çin ile bağlantılı ithalat ve ihracat faaliyetlerinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, ayrıca şirketlerin ülkede yeni yatırım yapmasının ve üst düzey yetkililerinin ülkeye girişlerinin engelleneceği bilgisi verildi.

Çin, Eylül 2022'de, Tayvan'a 1,1 milyar dolarlık silah satışında payları olduğu gerekçesiyle Boeing Defense ve Raytheon şirketlerinin üst yöneticileri Ted Colbert ile Greg Hayes'e yaptırım uygulama kararı almıştı.