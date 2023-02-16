Zürih ve Basel'de Türk STK'lerin topladığı yardımlar, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Zürih Başkonsolosluğu koordinesinde ve Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla ücretsiz olarak depremden etkilenen bölgelere gönderildi.

Yardım malzemelerinin içerisinde çadır, jeneratör, ısıtıcı, termal battaniye ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç listesindekiler yer aldı. Toplamda 3 kargo uçağıyla gönderilen yardımlar, yaklaşık 172 tona ulaştı.

MÜSİAD İsviçre Temsilciği üyesi hayırsever bir işadamı ise 360 jeneratörü Türkiye'ye gönderilmek üzere satın aldı.

İsviçre'nin diğer bölgelerinde yaşayan Türk STK'lerin yardımları da deprem bölgelerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Yunan izcilerden Türkiye'deki depremzedelere destek

Yunan halkından Türkiye'deki depremzedelere yardım kampanyaları sürüyor.

Yunan Devlet Televizyonu Ert'nin haberine göre, Attiki Bölgesi ve Midilli İzcileri, Türkiye'deki depremzedelere gönderilmek üzere yaklaşık 200 kutu yardım malzemesi topladı.

Midilli'den Ayvalık'a gemiyle ulaştırılan yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Türk yetkililere teslim edildi.

Yunanistan genelindeki izci gruplarının, Yunanistan Kızılhaç'ı ile koordinasyon içerisinde yardım malzemesi toplamaya devam edeceğinin belirtildiği haberde, Selanik İzci gruplarının cumaya kadar toplanacak malzemeyi İstanbul izcilerine kara yoluyla teslim edeceği bildirildi.