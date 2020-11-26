Surabaldiyeva, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin ekim başında günlük bilgilendirme toplantılarına ara vermesinin ardından Başbakanlık binasında ilk brifingi vererek yeni tedbirleri açıkladı.

Vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulunan Surabaldiyeva, "Devlet kurumlarında ve yerel yönetimlerde çalışanların kurumlarında yılbaşı etkinlikleri düzenlemeleri yasaklandı" dedi.

Kırgızistan'da tespit edilen günlük COVID-19 vaka sayısı iki aydır 500 dolayında seyrediyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün 427 yeni vaka tespit edildi, 496 hasta iyileşti, virüs nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başladığı 18 Mart tarihinden bu yana, 71 bin 171 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 62 bin 544 hasta taburcu edildi ve 1251 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 6 bin 693 hastanın tedavisi sürüyor.

