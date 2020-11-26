Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'ı Nivar Kasırgası vurdu
[Fotoğraf: Reuters]
Tamil Nadu eyaletinde etkili olan Nivar Kasırgası'nda 5 kişi yaşamını yitirdi.
Rüzgar hızı saatte 130 kilometreye çıkan kasırga, Tamil Nadu'da şiddetli yağışa yol açtı; Chennai kentinin bazı bölgeleri sular altında kaldı.
Şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti.
Hint yetkililer, bölgede yaşayanların evlerini terk etmelerini ve yardım merkezlerinde toplanmalarını istemişti.
Tüm balıkçı teknelerine de limana dönme çağrısı yapılmıştı.
Etiketler: Hindistan
Sıradaki Haber
Ukrayna'da rekor vaka artışı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz