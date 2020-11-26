Ülkedeki toplam vaka sayısı 677 bin 189'a ulaştı.

Son 24 saatte 76 binden fazla COVID-19 testi yapıldı, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 225 artarak 11 bin 717 oldu.

Virüse yakalanan 1955 kişi hastaneye kaldırılırken, iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 617 artarak 317 bin 395'e ulaştı.

Tedbirler sıkılaştırılmıştı

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan yerler hariç işletmeler çalışmıyor.