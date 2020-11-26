Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da rekor vaka artışı
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna'da son 24 saatte 15 bin 331 kişide koronavirüs tespit edildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 677 bin 189'a ulaştı.
Son 24 saatte 76 binden fazla COVID-19 testi yapıldı, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 225 artarak 11 bin 717 oldu.
Virüse yakalanan 1955 kişi hastaneye kaldırılırken, iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 617 artarak 317 bin 395'e ulaştı.
Tedbirler sıkılaştırılmıştı
Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.
Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan yerler hariç işletmeler çalışmıyor.
Etiketler: Ukrayna Koronavirüs
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