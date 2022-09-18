Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çatışma: Ölü sayısı 36'ya çıktı
Kırgızistan-Tacikistan milli muhafız birlikleri arasında 16 Eylül'de çıkan çatışmada Kırgızistan tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığı duyuruldu.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'de yerel saatle 10.00 itibarıyla sağlık kurumlarına 12 kişinin cesedinin getirilmesiyle ölü sayısının 36'ya çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, Tacikistan makamları sınırdaki çatışmada yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.
Tacikistan'ın yerel basınında çıkan haberlerde, sınırdaki çatışmada 39 kişinin öldüğü iddia edildi.
Silahlı çatışma 10 saat sürmüştü
İki ülkenin 16 Eylül saat 16.00 itibarıyla ateşkes ilan etmesinin ardından Kırgızistan tarafında aralarında askerilerin de bulunduğu 24 kişinin cansız bedeninin ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere getirildiği bilgisi verilmişti.
Kırgız-Tacik sınırında, 16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışma 10 saat sürmüştü.