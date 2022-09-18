Reuters birkaç saat önce Tayvan'ın doğu kıyısında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 7,2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği duyurdu.

Tayvanlı yetkililer ise depremin 6,8 büyüklüğünde olduğunu Ada'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung kenti yakınlarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Depremin merkez üssüne yakın olan iki katlı bir bina çökerken, depremin, Ada'nın kuzey ucunda da hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntının da olduğu bilgisi paylaşılırken, depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kısa süreli tsunami uyarısı yaptı.