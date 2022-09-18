Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 05:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de iki küçük uçak çarpıştı: 3 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
Amerika Birleşik Devletleri'nde iki küçük uçak havada çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti.
Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde uçak kazası meydana geldi. İki küçük uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle havadayken çarpıştı.
Kazada, uçakların birinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Diğer uçağın pilotunun cansız bedeniyse enkazın uzağında bulundu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kazanın nedeni araştırılıyor.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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