Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde uçak kazası meydana geldi. İki küçük uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle havadayken çarpıştı.

Kazada, uçakların birinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Diğer uçağın pilotunun cansız bedeniyse enkazın uzağında bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kazanın nedeni araştırılıyor.