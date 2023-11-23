Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.11.2023 19:29

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail-Filistin sorunu için "iki devletli çözüm" çağrısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Orta Doğu'daki durumu ve Gazze'deki insani krizi derin bir endişe ile izlediklerini belirterek, İsrail-Filistin sorunu için "iki devletli çözüm" çağrısı yaptı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail-Filistin sorunu için "iki devletli çözüm" çağrısı

Caparov, Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleşen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkelerin Kolektif Güvenlik Konseyi Olağan Toplantısı'nda konuştu.

Dünyadaki jeopolitik durumun giderek karmaşık ve çelişkili hale geldiğini belirten Caparov, İsrail-Filistin çatışmasının "iki devlet" ilkesine dayalı barışçıl çözümünden yana olduklarını söyledi.

Caparov, Orta Doğu'daki durumu ve Gazze'deki insani krizi derin bir endişe ile izlediklerini ifade ederken, "Tarafları, sivillere yönelik can kayıplarının ve şiddetin önlenmesi için kapsamlı tedbirler almaya, düşmanlıkları bir an önce sona erdirmeye ve müzakere sürecini derhal başlatmaya çağırıyoruz" dedi.

Kolektif Güvenlik Konseyi olağan liderler toplantısına ilişkin değerlendirmede bulunan Caparov, örgütün Barış Gücü faaliyetlerine ve Barış Gücü birliklerinin konuşlandırılmasına ilişkin bir dizi belgeye imza atacaklarını bildirdi.

Caparov, bugünkü toplantının bu yılki etkileşimini değerlendirmeye ve gelecek yıl karşılıklı yarar sağlayan işbirliği beklentilerini ele almaya mümkün kıldığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Kırgızistan Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail: Gazze'de serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isim listesini teslim aldık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:27
Safranda 35 kilogram üretim hedefi gerçekleşti
20:25
YÖK'ün "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması" açıklandı
20:20
İŞKUR, Türkiye genelinde stantlar açacak
20:15
28 yaşındaki gelin tartıştığı kayın validesini öldürdü
20:02
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı
19:59
Bakan Fidan, Türkmenistanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ