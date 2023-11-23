Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.11.2023 19:28

İsrail: Gazze'de serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isim listesini teslim aldık

İsrail yönetimi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.

İsrail: Gazze'de serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isim listesini teslim aldık

İsrail Başbakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimlerinin yer aldığı ilk listeyi teslim aldığını doğruladı.

Açıklamada, İsrail makamlarının listenin ayrıntılarını incelediği ve esirlerin aileleriyle iletişime geçerek onları bilgilendirdiği aktarıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara sürecinin cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacağını duyurmuştu.

İsrail’e göre, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Lübnan: İsrail ordusu, sınır bölgesine "beyaz fosfor bombası" ile saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
YÖK'ün "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması" açıklandı
20:20
İŞKUR, Türkiye genelinde stantlar açacak
20:15
28 yaşındaki gelin tartıştığı kayın validesini öldürdü
20:02
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı
19:59
Bakan Fidan, Türkmenistanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü
19:54
Zonguldak'ta 13 kaçak maden ocağı imha edildi
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ