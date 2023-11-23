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Dünya
AA 23.11.2023 19:20

Lübnan: İsrail ordusu, sınır bölgesine "beyaz fosfor bombası" ile saldırdı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine beyaz fosfor bombası ile saldırı düzenlediği duyuruldu.

Lübnan: İsrail ordusu, sınır bölgesine "beyaz fosfor bombası" ile saldırdı
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Lübnan'ın Meys el Cebel beldesini beyaz fosfor bombası ile hedef aldı.

İsrail ordusu yine sınır bölgesinde yer alan Reşafi beldesi, Alma eş-Şaab, Mecdel ve Teyr Harfa beldesinin etrafını da topçu atışlarıyla vurdu.

Hizbullah'tan 8 yeni saldırı

Hizbullah da son 24 saat içinde İsrail'e ait 18 askeri noktaya saldırı düzenledi.

Hizbullah'tan yapılan son açıklamada, İsrail'e ait Yiftah, El-Malikiyye, Birket Rişe, Ziryat, Er-Rahib, Bustan, Cel el Alem ve Ramya askeri noktalarının "güdümlü füze ve uygun silahlarla tam isabetle" vurulduğu kaydedildi.

Hizbullah, daha önce de İsrail'e ait 10 askeri noktanın hedef alındığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 85 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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