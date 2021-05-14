Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki tarım, tekstil, gıda, enerji, turizm, maden ve inşaat sektöründe büyük şirket yöneticilerinin yer aldığı heyet ile görüştü.

"Türkiye, Kırgızistan'ın en büyük ticaret ortaklarından biridir"

"Küresel salgın nedeniyle son yıllarda iki ülke arasındaki ticaretin olumsuz dinamiklerine rağmen Türkiye, Kırgızistan'ın en büyük ticaret ve ekonomik ortaklarından biridir" ifadesini kullanan Caparov, Kırgızistan'ın yatırım çekmek için yaptığı gayretlerden söz etti.

Caparov, Türk iş adamlarını Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet etti ve faaliyetlerin tam güvenliğini sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Ticaret, ekonomi ve yatırım konularında ülkelerin hükümetleri arasındaki bağları güçlendirme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Caparov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret cirosunu yılda 1 milyar dolara çıkarma stratejik hedefine ulaşmak için tarafların her türlü çabayı göstereceğine güvenini dile getirdi.

Caparov, endüstriyel iş birliğini genişletmeye, kamu-özel ortaklıkları ve tarım sektörünü geliştirmeye, ayrıca madencilik ve hafif sanayi, hidroelektrik, turizm ve diğer ortak ilgi alanlarını hedefleyen projelere odaklandıklarını vurguladı. Caparov, bu çerçevede, Kırgız-Türkiye hükümetlerarası ticaret ve ekonomik iş birliği komisyonunun 10. toplantısının ve Kırgızistan-Türkiye Issık Göl iş forumunun bu yıl temmuz ayında en üst düzeyde yapılmasının öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti

Hisarcıklıoğlu da Caparov'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

TOBB'un çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odasının düzeltilmesi gerektiğini ve bu konuda tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'ın insan potansiyeline değinerek ülkenin kalkınması için sanayinin geliştirilmesi ihtiyacına dikkat çekti.