Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırgızistan, Bayraktar TB2'lerini teslim aldı
[Fotoğraf: AA]
Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ülkeye (SİHA) ulaştı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetinde kullanılmak üzere alınan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını inceledi.
Caparov'a SİHA'ların çalışma sistemi hakkında bilgi verildi ve örnek uçuş gösterildi.
SİHA'ların tamamen devlet sınırlarının korunması da dahil olmak üzere ülkenin savunma güvenliğini sağlamak için kullanılacağı belirtildi.
Etiketler: Bayraktar Kırgızistan SİHA
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