Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da vinç devrildi: 3 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'nın Torino kentinde 7 katlı bir binadaki inşaatta kullanılan vincin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.
İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Torino kent merkezindeki Cenova Caddesi'nde 7 katlı bir binanın çatısı ve dış cephesindeki tadilat için kurulan vinç, sabah saatlerinde devrildi.
Olayda 3 vinç operatörü yaşamını yitirirken sokaktan geçen 2 kişi yaralandı.
Bölge güvenlik kordonuna alındı
Vincin devrilmesinden caddedeki araçlar da etkilendi, araçlarda maddi hasar oluştu.
İtalyan İtfaiyesi, bölgeyi güvenlik kordonu altına alarak kapattı.
Tabanda çökme
İtfaiye komutanı Agatino Carrolo, ilk bulgularına göre vincin, kurulu olduğu tabanda bir çökme meydana gelmesiyle devrildiğini belirtti.
İtalya'da 2021'de yılbaşından ekim sonuna kadar olan dönemde iş kazalarında bin 17 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: İtalya
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