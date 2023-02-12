Acil Durumlar Bakanlığının Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altında kalan 7 yaşındaki erkek çocuğu depremlerden 138 saat sonra sağ olarak çıkardı.

Kurtarılan çocuğun annesi ve erkek kardeşinin cenazesine ulaşıldı.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına Kırgızistan'dan 63 kişilik ekip ve 2 özel eğitimli arama köpeği katılıyor.