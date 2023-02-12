Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırgız ekipler, enkaz altındaki 7 yaşındaki çocuğu 138 saat sonra kurtardı
[Fotograf: AA]
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 138 saat sonra 7 yaşındaki çocuğu, enkaz altından sağ çıkardı.
Acil Durumlar Bakanlığının Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altında kalan 7 yaşındaki erkek çocuğu depremlerden 138 saat sonra sağ olarak çıkardı.
Kurtarılan çocuğun annesi ve erkek kardeşinin cenazesine ulaşıldı.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına Kırgızistan'dan 63 kişilik ekip ve 2 özel eğitimli arama köpeği katılıyor.
Etiketler: Kırgızistan Deprem
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