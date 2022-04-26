Kuzey Kore Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen geçit töreninde yasaklanmış birkaç Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) de sergilendi.

Resmi Kore Merkez Haber Ajansı tarafından yayınlanan bir rapora göre Kim, "Ülkemizin nükleer yeteneklerini en hızlı şekilde güçlendirmek ve geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Mart ayında Kuzey Kore, 2017'den beri ilk kez bir ICBM'yi test etti.

Bu, uluslararası toplumdan geniş çaplı kınamalara yol açtı. ABD ayrıca testten sonra ülkeye çeşitli yaptırımlar da uyguladı.