Dünya
Kiliseye arabayla dalan adam: Şeytandan kaçtım09 Ocak 2020 Perşembe 10:39 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 10:45
İspanya’da aracıyla kiliseye dalınca polis tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesinde, "Şeytandan kaçtım" dedi.
[Fotoğraf: DHA]
Olay, İspanya’nın Toledo kentinin güneyindeki Sonseca kasabasında bulunan St. San Juan Evangelista Kilisesi’nde meydana geldi.
Bir sürücü, cipiyle kilisenin giriş kapısını kırarak içeriye daldı. Araç, kilisedeki koltukları kırarak sunağa kadar geldi ve durdu.
[Fotoğraf: DHA]
Polisin gözaltına aldığı sürücünün, ifadesinde, "Şeytandan kaçtım. Ondan saklanıyordum" dediği öğrenildi.
Kaynak: DHA