Ukrayna'nın başkentindeki bir Reuters muhabiri, Salı günü Kiev'de en az iki patlama duyulduğunu ve şehrin üzerinde dumanların yükseldiğinin görülebildiğini söyledi.

Patlamalar, Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Bali'de bir araya gelen 20 ülkeden oluşan Grubun liderlerine video bağlantıyla konuşmasından saatler sonra Ukrayna genelinde başlayan hava saldırısı uyarılarının ardından geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı , "Rusya, Zelenskiy'nin güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt veriyor. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? İtaat istiyor. Ancak günün sonunda teröristler her zaman kaybeder." dedi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise, yerleşimin olduğu iki binanın vurulduğunu söyledi.

Kurtarma ekipleri ve doktorlar olay yerine gönderdildi. Birkaç füzenin hava savunma kuvvetleri tarafından imha edildiği açıklandı.