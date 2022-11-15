Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 15:44Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Papa Francis'ten İstanbul'daki patlama için taziye mesajı
[Fotograf: Reuters]
Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İstanbul'daki patlama için taziye mesajı ileterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in İstanbul'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaşananlardan "derin üzüntü duyduğunu" söylediği belirtildi.
85 yaşındaki başrahip, hiçbir şiddet eyleminin Türkiye halkının "kardeşlik, adalet ve barış değerlerine dayalı bir toplum inşa etme" çabalarını yıldırmaması için dua ettiğini sözlerine ekledi.
Etiketler: Vatikan
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