Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in İstanbul'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaşananlardan "derin üzüntü duyduğunu" söylediği belirtildi.

85 yaşındaki başrahip, hiçbir şiddet eyleminin Türkiye halkının "kardeşlik, adalet ve barış değerlerine dayalı bir toplum inşa etme" çabalarını yıldırmaması için dua ettiğini sözlerine ekledi.