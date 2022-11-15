Çin Devlet Başkanı Şi ve Avustralya Başbakanı Albanese, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya geldi.

Albanese, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülkenin farklılıkları olduğunu belirterek, Avustralya'nın çıkarlarından ve değerlerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Görüşme sonrasında iki ülkenin gerektiğinde işbirliği yapacağını kaydeden Albanese, ancak yeri gelince fikir ayrılıklarına düşebileceklerini de dile getirdi.

Anthony Albanese, Şi ile yaptığı görüşmede milyarlarca dolara mal olan ticari kısıtlamaları da gündeme getirdiğini, ancak herhangi bir somut söz almadığını ifade etti.

Şi ile yapılan ikili görüşmenin "olumlu ve yapıcı" geçtiğini vurgulayan Albanese, hükümetler arası diyaloğun süreceğini bildirdi.

Çin ve Avustralya ilişkileri

Avustralya ve Çin liderleri, 2016'dan beri üst düzey görüşme yapmamıştı.

Eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Kovid-19 salgınının kökeninin araştırılması için Batılı müttefiklere katılmasıyla, iki ülke arasındaki ilişkiler olumsuz etkilenmişti.

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

Ayrıca Avustralya, AUKUS'un yanı sıra ABD, Japonya ve Hindistan'ın dahil olduğu Quad adlı güvenlik ittifakına katılmıştı.

Bu gelişmeler, Çin tarafından Pasifik'te kendisine karşı bir ittifak olarak yorumlanmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin bu gelişmelerle zarar görmesiyle Pekin yönetimi, Avustralya'dan ithal ürünlere getirdiği kısıtlamalarla siyasi alandaki gerilimi ticari boyuta taşımıştı.

Avustralya'da İşçi Partisi'nin Mayıs 2022'de seçimi kazanması ve Albanese'in başbakan olmasının ardından Çin'e, ticari kısıtlamaların kaldırılması için çağrı yapılmıştı.

Seçimlerin ardından Pekin'in bakanlar arası etkileşim yasağını kaldırmasıyla Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ticari kısıtlamaların kaldırılması ve ilişkilerin geliştirilmesi için Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefon görüşmeleri yapmıştı.