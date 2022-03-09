Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 14'üncü günü. Rus birlikleri başkent Kiev'e ilermeye devam ediyor.

Kiev'de zaman zaman siren sesleri duyuluyor. Ancak bugün siren sesi yerine müzik çalındı.

Kentin merkezindeki Bağımsızlık Meydanı’nda bir araya gelen Kiev Senfoni Orkestrası üyeleri seslendirdikleri eserlerle Ukraynalılara moral vermeye çalıştı.

Şehirde kalan bazı Ukraynalılar da konsere bayraklarıyla eşlik etti.

"Rus ordusu Kiev'i ele geçirmeye hazırlanıyor"

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre, düşman Kiev'i almak için yeni bir girişime hazırlanıyor." denildi.

Açıklamada ayrıca Rus birliklerinin, Fastiv kentine başarısız taarruzundan sonra buraya yeniden operasyon başlatmaya çalıştıklarına işaret edildi.